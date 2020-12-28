لاعبو الاتحاد في معسكر مغلق لمواجهة الأهلي ومنح شارة القيادة لحسام عاشور

أعلن حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، قائمة تضم 22 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق لمباراة الأهلى المقرر لها غدًا، الإثنين، فى السابعة والنصف مساءً، على ملعب الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري.

وضمت قائمة الـ 22 لاعبا كالتالى: "محمد صبحى، عماد السيد ،محمود رزق، محمد عطوه، مروان النجار، كريم يحيى، صبرى رحيل، و كريم الديب،أحمد نبيل مانجه،حسام عاشور، مروان عطيه،خالد الغندور،عمار حمدى، مصطفى ابراهيم، كريم ممدوح، أحمد راشد، أحمد حجى، فوزى الحناوى، روماريو، خالد قمر، رزاق سيسيه، عبد السميع إبراهيم".