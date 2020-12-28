أعلن حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، قائمة تضم 22 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق لمباراة الأهلى المقرر لها غدًا، الإثنين، فى السابعة والنصف مساءً، على ملعب الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري.
وضمت قائمة الـ 22 لاعبا كالتالى: "محمد صبحى، عماد السيد ،محمود رزق، محمد عطوه، مروان النجار، كريم يحيى، صبرى رحيل، و كريم الديب،أحمد نبيل مانجه،حسام عاشور، مروان عطيه،خالد الغندور،عمار حمدى، مصطفى ابراهيم، كريم ممدوح، أحمد راشد، أحمد حجى، فوزى الحناوى، روماريو، خالد قمر، رزاق سيسيه، عبد السميع إبراهيم".
وأعلن الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندرى إصابة السيد سالم مدافع الفريق بفيروس كورونا، وسلامة باقى اللاعبين، بعد إجراء تحاليل رابيد تيست أمس ليغيب اللاعب عن مواجهة الأهلى.
وبذلك يغيب عن الاتحاد كلًا من : عمر الميدانى ومحمود شعبان ودايمون لوى، وجاء السيد سالم ليزيد أوجاع خط ظهر سيد البلد قبل موقعة الأهلى التى يلعبها غدا باستاد السلام.
ومن ناحية أخرى، قرر حسام حسن منح شارة القيادة للاعبه حسام عاشور أمام الأهلى من باب تكريم اللاعب الذى رحل عن القلعة الحمراء عقب نهاية عقده مع الفريق الموسم الماضى بعد رحلة عطاء استمرت قرابة الـ20 عاما.
وكان لقاء الأهلى والاتحاد تأجل نظرا لخوض النادي الاهلي لقاءه فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا أمام سونديب بطل النيجر، والذى حقق فيه الأهلى الفوز بهدف مقابل للاشئ وكان مقررا مواجهة الأهلى غدا أمام الزمالك قبل أن يصدر اتحاد الكرة قرارا بتأجيل لقاء القمة وإقامة مباراتي الأهلى امام الاتحاد، والزمالك أمام سموحة بدلا من القمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاعبو الاتحاد في معسكر مغلق لمواجهة الأهلي ومنح شارة القيادة لحسام عاشور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.