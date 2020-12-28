نتائج مواجهات ذهاب نهائي دوري المرتبط رجال وسيدات

انتهت مواجهات الذهاب في دور النهائي لدوري المرتبط لكرة السلة رجال وسيدات لموسم 2020-2021 في المواجهات التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

وأقيمت مواجهات السيدات أولًأ، حيث حقق فريق سيدات الشمس الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 68-58 في مباريات تحديد المركز الثالث والرابع، بينما فاز فريق سيدات الأهلي على سبورتنج 84-73 في لقاء تحديد المراكز الأول والثاني.

ونجح فريق المرتبط في سموحة في الفوز أمس السبت على الشمس بنتيجة 51-53، بينما حقق مرتبط الأهلي الفوز على سبورتنج أمس أيضًا بنتيجة 76-66.

وعلى صعيد منافسات الرجال، فقد تمكن مرتبط الأهلي من الفوز على نظيره في الاتحاد السكندري بنتيجة 59-41، بينما فاز فريق الرجال في الاتحاد السكندري على نظيره الأهلي بنتيجة 81-74.

فيما نجح سبورتنج في الفوز على صعيد المرتبط والرجال على نظيره سموحة بنتيجة 67-65 و69-60 على الترتيب.

وتقام مباريات العودة لنهائي دوري المرتبط سيدات يوم الإثنين على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، فيما تقام مباريات عودة نهائي دوري المرتبط رجال يوم الثلاثاء على نفس الصالة.