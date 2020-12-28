انتهت مواجهات الذهاب في دور النهائي لدوري المرتبط لكرة السلة رجال وسيدات لموسم 2020-2021 في المواجهات التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.
وأقيمت مواجهات السيدات أولًأ، حيث حقق فريق سيدات الشمس الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 68-58 في مباريات تحديد المركز الثالث والرابع، بينما فاز فريق سيدات الأهلي على سبورتنج 84-73 في لقاء تحديد المراكز الأول والثاني.
ونجح فريق المرتبط في سموحة في الفوز أمس السبت على الشمس بنتيجة 51-53، بينما حقق مرتبط الأهلي الفوز على سبورتنج أمس أيضًا بنتيجة 76-66.
وعلى صعيد منافسات الرجال، فقد تمكن مرتبط الأهلي من الفوز على نظيره في الاتحاد السكندري بنتيجة 59-41، بينما فاز فريق الرجال في الاتحاد السكندري على نظيره الأهلي بنتيجة 81-74.
فيما نجح سبورتنج في الفوز على صعيد المرتبط والرجال على نظيره سموحة بنتيجة 67-65 و69-60 على الترتيب.
وتقام مباريات العودة لنهائي دوري المرتبط سيدات يوم الإثنين على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، فيما تقام مباريات عودة نهائي دوري المرتبط رجال يوم الثلاثاء على نفس الصالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج مواجهات ذهاب نهائي دوري المرتبط رجال وسيدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.