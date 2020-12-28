نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد جريشة حكمًا لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري غدًا في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز. وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مكون من :- جهاد جريشة (حكم ساحة) محمد محمود لطفي وسيد نافع (حكمين مساعدين) هشام الفلال (حكم رابع) محمد عادل (حكم فيديو) محمود ناجي (مساعد حكم فيديو)