نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط أوباما لتجديد عقده مع الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حدد يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شرطًا وحيدًا من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك جلسة مع يوسف أوباما، وحصل مسؤولي الزمالك على ترحيب من جانب اللاعب بشأن تجديد عقده مع الفريق.
وأبدى يوسف أوباما ترحيبه بتوقيع عقد جديد مع القلعة البيضاء، حال التوصل لاتفاق مادى مناسب مع مسئولى الزمالك.
وطلب يوسف أوباما الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه في الموسم الواحد، من أجل تجديد عقده مع الزمالك.
ويسعى مسؤولي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لتوفير مقدم تعاقد يوسف أوباما الجديد، لتوقيع العقود رسميًا، مثل باقي اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم نهاية الموسم الجاري، وعلى رأسهم الدولي التونسي فرجاني ساسي.