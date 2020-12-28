نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معسكر مغلق لأسمنت أسيوط استعداداً لموقعة الفيوم بالأسيوطي في المقال التالي
واستعد الفريق البترولي لتلك المواجهة بخوض معسكر مغلق في منتجع الأسيوطي، بمشاركة 21 لاعب وهم، محمود صلاح، عمرو الشناوي، ومحمد أسامة، وأحمد عبد المنعم، ومحمد عيد، وحمد محمد، وحسام هريدي، ومحمد سيد، وأحمد صالح، وعلي بوحه، ومصطفى أحمد، وأحمد سليمان، وعلي فوزي، ويحيى جمال، وابراهيم نبيل، وأحمد خليفة، وشعبان عبد الحميد، ومحمود بكري، ومحمد أسامة، وأحمد فرحان، ومحمد مكرم.
1- المنيا 10 نقاط
2- الألومنيوم 10 نقاط
3- الشرقية للدخان 10 نقاط
4- ديروط 9 نقاط
5- بترول اسيوط 9 نقاط
6- شبان قنا 8 نقاط
7- الإعلاميين 8 نقاط
8- سوهاج 8 نقاط
9- قنا 7نقاط
10- الفيوم 7نقاط
11- شباب سمسطا 6 نقاط
12- طهطا 5 نقاط
13- تليفونات بنى سويف 4 نقاط
14- بنى سويف 4 نقاط
15- أسمنت أسيوط 3 نقاط
16-كيما أسوان نقطتين