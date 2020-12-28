نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معسكر مغلق لأسمنت أسيوط استعداداً لموقعة الفيوم بالأسيوطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق أسمنت أسيوط مواجهة هامة وصعبه اليوم الإثنين، أمام فريق الفيوم، بملعب الأسيوطي، بالجولة السادسة لمجموعة الصعيد، بالقسم الثاني.

واستعد الفريق البترولي لتلك المواجهة بخوض معسكر مغلق في منتجع الأسيوطي، بمشاركة 21 لاعب وهم، محمود صلاح، عمرو الشناوي، ومحمد أسامة، وأحمد عبد المنعم، ومحمد عيد، وحمد محمد، وحسام هريدي، ومحمد سيد، وأحمد صالح، وعلي بوحه، ومصطفى أحمد، وأحمد سليمان، وعلي فوزي، ويحيى جمال، وابراهيم نبيل، وأحمد خليفة، وشعبان عبد الحميد، ومحمود بكري، ومحمد أسامة، وأحمد فرحان، ومحمد مكرم.