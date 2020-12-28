نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين في صراع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تعادل مع ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف لهدف، في لقاء الجولة 15، والذي أقيم بملعب أنفيلد.

تقدم ساديو ماني للريدز في الدقيقة 12 بينما تعادل سيمي أجايي في الدقيقة 82 لويست بروميتش.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 32 ويظل في صدراة الترتيب، بينما ارتفع رصيد وست بروميتش للنقطة 8 في المركز التاسع عشر.

وسيواجه ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، في الجولة 16 يوم الاربعاء 30 ديسمبر، بملعب سان جيمس بارك.

وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش.