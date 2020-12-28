وكتب احمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "الاعلام بيتعامل مع بيج رامي انه ملوش جمهور و بيشهرو بيه و يبقولو المبالغ الي بيطلبها عاوزينه يطلع بالحب اه في ناس بتطلع بالحب عادي و في ناس بتطلب مبالغ كبيرة و بيتوافق عليها و محدش بيقدر يطلع يشهر بيهم الراجل من حقه يقيم نفسه و انت حر لو موافقتش عاوز تاخد اللقطة ادفع يا باشا ".
يذكر ان برنامج معكم منى الشاذلي اعلن في بيان له ان الاخبار التي تم تداولها حول تفاوض البرنامج مع البطل بيج رامي، كاذبة.
وقال البرامج، أن ما تم تداول من أخبار ، عن تفاصيل تفاوض البرنامج مع البطل المصري "بيج رامي"،كاذبة.
ونفي البرنامج في بيانه قيامه بالتصريح بأي شيء له علاقة بذلك على الإطلاق، مؤكدًا أن علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل، وأننا نتشرف بكل ضيوفنا السابقين والمحتملين، ولا نبني احتفاءنا بهم على أساس المنفعة أو الرؤى الضيقة كل المحبة والفخر بالبطل العالمي بيج رامي.
وكانت قد تاداولت عدد من الاخبار حول طلب البطل العالمي مبلغ مالي كبير للظهور في برنامج معكم مني الشاذلي.
يذكر أن، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، حصل على المركز الأول عالميًا، في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام، وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عايزينه يطلع بالحب.. عيد عبد الملك يدافع عن بيج رامي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.