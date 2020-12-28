نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك: فرجاني ساسي سيجدد بمبلغ 900 ألف يورو في الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق، أن فرجاني ساسي نجم الفريق سيقوم بتجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية بشكل رسمي.

وقال عبداللطيف فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نمبر وان"، " النادي سيدفع مبلغ 900 ألف يورو من أجل تجديد عقد فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي، بعد اتفاقه مع أيمن يونس على كافة التفاصيل".

وأشار،" مايحدث مع فرجاني ساسي، من مسئولي نادي الزمالك بالتجديد مع لاعب بمبلغ 45 مليون جنيه، ويلعب لاعب بجواره بمبلغ 10 مليون جنيه غير صحيح اطلاقا بالفريق".