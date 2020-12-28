الأهلي الأفضل في القرن الـ 21 يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي_الافضل_فالقرن21 بعد تتويجه بجائزة نادي القرن الأفريقي المقدمه من جلوب سوكر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏احنا العظمة والاساس..فووووووووووق الاهلي طول عمره فووووووووووق دايما معاه روحنا فداه#الأهلي_الافضل_فالقرن21" و "‏وأي فخر هذا

الأهلي الأكثر تتويجا في العالم في هذا القرن الجديد ‎#الأهلي_الافضل_فالقرن21".

وقال أخرون "‏الاحترام انتصر ..الاخلاق هي الاقوي ‎#الأهلي_الافضل_فالقرن21" و "‏انا الأهلي اللي كان والحاضر انا الإسم اللي هز جبال ‎ #الأهلي_الافضل_فالقرن21 ".

وتسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جائزة «نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر»، في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة، و"جياني إنفانتينو"، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.

وخلال تسلمه الجائزة، وجه رئيس النادي الأهلي، الشكر إلى مجلس دبي ومبادرة الشيخ محمد بن راشد، لاهتمامه بالكرة في المنطقة العربية والعالم كله، مؤكدًا أن اختيار النادي الأهلي للتواجد في حفل الليلة ممثلًا للكرة الإفريقية والعربية شرف كبير.

وأضاف "الخطيب"، أن النادي الأهلي يحاول دائمًا أن يكون سفيرًا للكرة العربية والأفريقية في المحافل الدولية، والقيام بإنجازات تضاهي الكرة العالمية.

وأكد رئيس النادي الأهلي، أن التتويج بالجائزة تكريمٌ يزيد من مسئولية النادي الأهلي؛ لبذل المزيد من الجهد من كافة المنتسبين في النادي، لتقديم الأفضل على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتمثيل الكرة الإفريقية والعربية بالشكل الأمثل.

كان رئيس النادي الأهلي تلقى خطابًا من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق الكابتن الخطيب على قبول الدعوة، حيث وصل إلى الإمارات أمس لحضور الاحتفالية الكبرى.

جدير بالذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة، و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.