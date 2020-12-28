بطل مستر أولمبيا للهواة: بيج رامي لم يشارك بمفرده في البطولة (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الكابتن كريم حواش، بطل مستر أولمبيا للهواة، أن بيج رامي ليس اللاعب المصري الوحيد الذي شارك في "مستر أولمبيا"، موضحا أن المشاركة في بطولة مستر أولمبيا تنقسم إلى شقين الهواة ثم المستوى الثاني المحترفين، لافتا إلى أن بيج رامي هو الآن في مستوى المحترفين بينما هو كان في الهواة وانتقل إلى المستوى الاحترافي.

وأضاف، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هدفه الآن الفوز ببطولة مستر أولمبيا على غرار "بيج رامي"، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا في شركة حكومية في نيويورك ويتدرب لخوض مستر أولمبيا.

وكشف حواش، عن أنه كان ضمن فريق منتخب مصر للمصارعة عام 2012 قبل الاتجاه إلى كمال الأجسام، قائلا: "أنا حاليا في أمريكا منذ 5 سنوات وكنت في منتخب مصر للمصارعة في 2012، وجت لي إصابة وعانيت عشان اتعالج وأرجع مكاني في المنتخب، وبصراحة تعبت والاتحاد لم يهتم".

وأشار، إلى أن هناك أكثر من 25 لاعبا في منتخب المصارعة وحاصلين على ميداليات في بطولات العالم وتعرضوا لنفس المعاناة، مؤكدا أنه مُصر على اللعب باسم مصر في بطولة "مستر أولمبيا"، معتبرا أن ما حققه بيج رامي إنجاز غير مسبوق في مصر.