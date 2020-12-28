قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز.. ضياء السيد: سيراميكا كليوباترا يحتاج لتدعيم خط دفاعه

قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إن سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز، في المباراة التي جرت مساء أمس الأحد بالدوري الممتاز.

وأضاف ضياء السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج» سيراميكا كليوباترا يحتاج لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأوضح ضياء السيد، أن لاعبي خط دفاع سيراميكا كليوباترا، يقدمون أداء رجوليًا بالمباريات، لكن الفريق في حاجة لدعم هذا الخط الذي يعد أقل خطوطه. وتابع: "بيراميدز كان أفضل نسبيا أمام سيراميكا كليوباترا من المباريات السابقة، وكان دفاعه منظم، وشكل خطورة على مرمى سيراميكا كليوباترا". وأتم: “الفرق بدأت تحفظ طريقة لعب سيراميكا كليوباترا، والفريق مطالب بتطوير الأداء في الفترة المقبلة”.

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