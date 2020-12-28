قال الإعلامي محمد فاروق إن النادي الأهلي حصل على توقيع الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لمدة 3 مواسم عبر البريد الإلكتروني.
وأكد فاروق فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "تم الاتفاق بين الطرفين على أن يحصل اللاعب على مبلغ 800 ألف دولار فى الموسم الأول ثم 900 ألف دولار فى الثاني وفى الموسم الثالث يحصل على مليون دولار أى ما يعادل 43 مليون جنيه فى الثلاث سنوات".
واضاف: "من المنتظر وصول اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إعلان الصفقة بشكل رسمي بعد إنهاء الاتفاق مع مسؤولو نادي صن دوانز مقابل 2.5 مليون دولار للنادي الجنوب أفريقي".
أعلن الإعلامي أحمد شوبير اقتراب النادي الأهلي من حسم التعاقد مع الاوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأضاف شوبير خلال برنامجه الاذاعي عبر اون سبورت اف إم : نادي صن داونز يطالب الأهلي بـ 5 مليون دولار للتعاقد مع اللاعب بينما أرسل الأحمر عرضا ب2.5 مليون دولار، وسيتم زيادة العربض لـ 3 ملايين دولار، وبعدها سيتم الإعلان رسميا عن الصفقة.
وكان دوت الخليج نشر أمس خبرا عن اقترب الأهلي من الإعلان عن صفقة ضم اللاعب الأورجوياني جاستون سيرينو، صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد أن دخلت المفاوضات في مراحل متقدمة للغاية.
ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في ضمه بشكل نهائي قبل السادس من يناير المقبل، ليتم قيده محليًا وأفريقيا ثم إرسال اسمه ضمن قائمة الفريق التي ستشارك في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد فاروق: الأهلي حصل على توقيع سيرينو 3 مواسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.