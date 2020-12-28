محمد فاروق: الأهلي حصل على توقيع سيرينو 3 مواسم

قال الإعلامي محمد فاروق إن النادي الأهلي حصل على توقيع الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لمدة 3 مواسم عبر البريد الإلكتروني.

وأكد فاروق فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "تم الاتفاق بين الطرفين على أن يحصل اللاعب على مبلغ 800 ألف دولار فى الموسم الأول ثم 900 ألف دولار فى الثاني وفى الموسم الثالث يحصل على مليون دولار أى ما يعادل 43 مليون جنيه فى الثلاث سنوات".

واضاف: "من المنتظر وصول اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إعلان الصفقة بشكل رسمي بعد إنهاء الاتفاق مع مسؤولو نادي صن دوانز مقابل 2.5 مليون دولار للنادي الجنوب أفريقي".