نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية تحكي عن التنمر الذي تعرض له زملائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت دانا كريم، لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية، أنها تعرضت للتنمر خلال الفترة الماضية من عدد من المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت دانا كريم فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نمبر وان"، "أتمنى أن يتم تشجيع منتخب مصر لكرة القدم للسيدات بدلا من التنمر علينا ".

وأختتمت، " بعض الأشخاص قاموا بالتنمر علينا بدل من تشجعينا لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة".