نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون فى البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الاثنين نادي مانشستر سيتي نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: دياز، لابورت، ميندي، والكر.

خط الوسط: رودريجو، دي بروين، فودين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، أجويرو، رياض محرز.