الرياضة

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون فى البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الاثنين نادي مانشستر سيتي نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: دياز، لابورت، ميندي، والكر.

خط الوسط: رودريجو، دي بروين، فودين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، أجويرو، رياض محرز.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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