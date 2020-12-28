نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون فى البريميرليج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الاثنين نادي مانشستر سيتي نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.
وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: اديرسون.
خط الدفاع: دياز، لابورت، ميندي، والكر.
خط الوسط: رودريجو، دي بروين، فودين.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، أجويرو، رياض محرز.