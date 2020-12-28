رونالدو يتصدر تويتر.. ومغردون: أسطورة حية

وقال أخرون "اسطوره حيه وهيفضل كده لسنوات" و" رونالدو لا يستحق " و" كريستيانو افضل لاعب في القرن ميسي يهبد تصاريح ".
وتوج كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب القرن المقدمة من جلوب سوكر على حساب محمد صلاح جناح نادي ليفربول ، وليونيل ميسي قائد برشلونة، وزميله السابق البرازيلي رونالدينيو.
وأكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، أن البقاء على القمة في صدارة لاعبي العالم ليس أمرًا سهلًا.
وقال رونالدو في حفل توزيع جوائز جلوب سكور:"ليس من السهل أن تبقى على القمة للعديد من السنوات، لذا أنا فخور بما وصلت له، بمساعدة زملائي والجمهور والأندية التي لعبت لها".
وعن عام 2020 وغياب الجمهور عن حضور المباريات، قال رونالدو: "اللعب في ملاعب خاوية من الجماهير ممل بالنسبة لي، نعرف أنه يجب أن نحترم القواعد والبروتوكولات، أنا أحب الكرة وطموح، ألعب لعائلتي وللجماهير، لكن بالنسبة لي لم أحب أن ألعب أمام مدرجات خالية".
وأضاف: "كنت أحب عندما ألعب وأجد الجماهير من حولي تصيح وتحتفل بأهدافي، كان ذلك يحفزني، أتمنى أن يتغير هذا الأمر في عام 2021
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