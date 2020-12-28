ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رقما سلبيا يحدث معه للمرة الأولى في 2020، وتحقق خلال مواجهة وست بروميتش ألبيون التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.



وكان الرقم السلبي لصلاح في مواجهة وست بروميتش هو أنه فشل في التسديد على المرمى في مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ 4 ديسمبر 2019 ضد إيفرتون.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالاتي: