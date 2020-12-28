ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

وكان الرقم السلبي لصلاح في مواجهة وست بروميتش هو أنه فشل في التسديد على المرمى في مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ 4 ديسمبر 2019 ضد إيفرتون.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالاتي:
ويحتل محمد صلاح المركز الأول برصيد 13 هدفًا منهم 7 أهداف في الشوط الأول، وسجل 5 ركلات جزاء، فيما دومينيك كالفيرت ليوين في المركز الثاني برصيد 11 هدفًا، حيث سجل 7 أهداف في الشوط الأول من مباريات فريقه ولم يسجل من ركلات جزاء.
ويتساوي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام الذي سجّل 11 هدفًا منهم 6 في الشوط الأول، وجايمي فاردي مهاجم ليستر برصيد 11 هدفًا منهم
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