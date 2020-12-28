الرياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون فى البريميرليج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون فى البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الاثنين نادي مانشستر سيتي نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

ويدخل نادي مانشستر سيتي المباراة بعد الفوز أمام نيوكاسل فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مريم الجابري

مريم الجابري

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