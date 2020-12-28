مهاجم الجونة.. وليد صلاح عبداللطيف: طالبت مسئولي الزمالك بالتعاقد مع واتر بواليا

قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، إنه تواصل مع أحد مسئولي نادي الزمالك في الفترة الماضية من أجل التعاقد مع مهاجم نادي الجونة واتر بواليا.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تواصلت مع أحد المسئولين عن ملف الكرة في الزمالك بالوقت الجاري وطالبته بضرورة التعاقد مع واتر بواليا قبل النادي الأهلي".

وتابع: "واتر بواليا مهاجم من العيار الثقيل وسيكون إضافة كبيرة لنادي الزمالك حال إنضمامه إلى صفوف الفريق الأبيض".