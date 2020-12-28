وقال آخرون: "ميسي يخوض صراع ما بين عقله وقلبه " و" ميسي باقي ولن يرحل هذا ما قاله بوضوح لمن يفهم".
كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن موقفه من الانضمام لريال مدريد الغريم التقليدي للبرسا، كما تحدث عن علاقته بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي.
وقال "ميسي"، في تصريحات لقناة "لاسيكستا" الإسبانية، «لن أنضم إلى ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، إنه مستحيل تمامًا.. لا أعرف ما إذا كنت سأغادر برشلونة سأتحدث عن ذلك في نهاية الموسم، آمل أن أكون جزءًا من برشلونة كنادٍ أيضًا عندما أعتزل».
وعن بيب جوارديولا، قال «لا أعرف متى كانت آخر محادثة لي مع بيب جوارديولا ، لكننا نتحدث بالفعل».
وأضاف «نحن لا نتحدث عما إذا كنا سنلتقي أنا وجورديولا مرة أخرى. ولكن بالنسبة لي بيب هو الأفضل، لديه شيء مميز».
وكان ميسي قد طلب المغادرة من برشلونة في الصيف الماضي، ولكنه فضل البقاء في النهاية وعدم الدخول في نزاعات مع فريقه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميسي يتصدر تويتر بعد لقائه على قناة لاسيكستا الإسبانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.