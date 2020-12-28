الزمالك يصل لاتفاق مع البنك الأهلي حول إيجار المحلات

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن نجاح مسؤولي النادي في الوصول لاتفاق جديد مع نظائرهم في البنك الأهلي.
وأشار المصدر إلى أن الثلاثي اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية وطارق حشيش المدير المالي بالنادي الأبيض، نجحوا في الوصول لاتفاق جديد مع مسئولي البنك الأهلي.
وسيساهم في انعاش خزينة نادي الزمالك بمبلغ 21 مليون جنيه. واشار المصدر أن الاتفاق جاء بعد انعقاد عدد من الاجتماعات مع مسئولي البنك الأهلي، الذين أبدوا الترحيب من أجل مساندة القلعه البيضاء ماديًا خلال الوقت الحالي.
وأكد المصدر دخول المبلغ إلى خزينة القلعة البيضاء خلال الأسبوع الجاري.
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