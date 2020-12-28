أكدت تقارير إنجليزية أن جماهير ليفربول الإنجليزي وجهت انتقادات لمحمد صلاح لتراجع مستواه امام وست بروميتش، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.
كما كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، عن تقييم لاعبي ليفربول في المباراة التي جمعتهما أمام وست بروميتش ألبيون، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.
وتعادل ليفربول مع وست بروميتش ألبيون بهدف لمثلهما، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.
وأعطت الصحيفة تقييم 6 من 10 لمحمد صلاح في مباراة اليوم، كأسوأ لاعبي الريدز مناصفة مع ترينت ألكسندر أرنولد وكيرتس جونس، فيما تحصل ساديو ماني وجويل ماتيب وروبرتسون على تقييم 8 كأفضل اللاعبين من طرف ليفربول.
وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح حاول تهديد مرمى وست بروميتش لكنه لم يكن فعالًا على مرماهم، بالإضافة لعدد من الإنطلاقات التي أنهاها مدافعو الخصم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.