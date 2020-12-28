محمد صلاح أبو جريشة يهاجم مجلس الإسماعيلى بعد تراجع مستوى الفريق

هاجم محمد صلاح أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق، مجلس إدارة الدراويش بعد تراجع مستوي الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وقال محمد صلاح أبوجريشة خلال حواره مع برنامج "ملعب أون تايم" على "أون تايم سبورت 1": "الموجود حاليا في النادي الإسماعيلي غير أمين على النادي، وأبناء النادي الحقيقيون فقط هم أكثر المحروقين من ما يحدث، وكل من يفهمون فى كرة القدم تم استبعادهم".

وأضاف أبو جريشة: "هناك شركات تم تأسيسها للاستفادة من نادى الإسماعيلى وهى تنهش حاليا فى لحم النادى، والأزمة المالية التى يعانى منها الإسماعيلى لا تسمح بأى عملية نهب، والإدارة أعطت مرتبات خيالية لمدربين أجانب دون المستوى".

وتابع محمد صلاح: "من غير المعقول أن يتولى رئيس النادى الإسماعيلى رئاسة لجنة الكرة دون أن يمارس كرة القدم، كما يتم التوقيع باسم نائب الرئيس فى الاجتماعات دون أن يحضر، والنادى يدار بشكل فردى وأعضاء المجلس يعلمون القرارات من وسائل الإعلام".