ميسي: الانتقال لـ ريال مدريد عار وأعاني أزمة نفسية بسبب بايرن ميونخ

قناة "لاسيكستا" الأرجنتينية، كشف فيه العديد من الأسرار المتعلقة به خلال الفترة الماضية. أجرى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني ، حوارا مطولا مع وتتلخص أبرز رسائل ميسي في الحوار على النحو التالي :. - احتمالية إنهاء مسيرتي في برشلونة واردة . - لدي أزمة نفسية كبيرة بسبب مباراة بايرن ميونخ والذي خسر بها برشلونة 8/2. - البرتغالي كريستيانو رونالدو هو المفضل بالنسبة لي في كرة القدم - من المحتمل تولي منصب المدير الرياضي لبرشلونة في المستقبل عقب الاعتزال. - علاقتي مميزة بزميلي أنطوان جريزمان، وليست سيئة كما يدعى البعض. - نيمار كان لا يريد مواجهة برشلونة بدوري الأبطال. - الإنتقال لريال مدريد عار

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