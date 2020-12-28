مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين، 28 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات النارية في الدوريات المختلفة ، أبرزها مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم كريستال بالاس ضد ليستر سيتي - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2 تشيلسي ضد أستون فيلا - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2 إيفرتون ضد مانشستر سيتي - الساعة العائرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2 مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم سموحة ضد الزمالك - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت الأهلي ضد الاتحاد السكندري - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت

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