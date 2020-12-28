بعد إقالة فيتوريا.. إعلامي سعودي يعلن اسم المدير الفني الجديد للنصر

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت مساء أمس ، إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق ، وإنهاء التعاقد معه بشكل ودي .

وكشف الإعلامي السعودي علي العنزي عبر حسابه الشخصي على تويتر عن اسم المدير الفني الجديد لفريق النصر عقب إقالة فيتوريا مباشرة والذي يدعى ألين هورفات المدير الفني لشباب الفريق .

وقال العنزي : " اجتمع المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني، مع المدرب ألين، مساء اليوم، وذلك لوضع الخطة الاستراتيجية للفريق الأول، بدء من يوم الغد، وهو اليوم الاول للكرواتي، لقيادة تدريبات الفريق الاول".

وتولي ألين هورفات عدة أندية جاء أبرزها ، ريجيكا، في الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2011، حيث أقيل بعد 10 مباريات فقط، حقق خلالها 3 انتصارات مقابل 4 تعادلات وثلاث هزائم.

ورحل هورفات، عن بلاده بعد أن وصفته الجماهير بـ"المدرب الفاشل"، حيث لم يحقق سوى 19 انتصارًا، مقابل 29 تعادلًا و25 هزيمة، مع جميع الأندية التي دربها في كرواتيا، بمعدل فوز لم يتخط الـ26.03%.

وبعد الرحيل عن بلاده، انتقل هورفات، إلى منطقة الخليج العربي، متوليًا القيادة الفنية لشباب الوصل الإماراتي، بالإضافة شباب النصر والعين والخليج، في السعودية