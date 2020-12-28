تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

يلتقي الزمالك مع سموحة اليوم، الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ستاد "برج العرب"، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الممتاز.

ويفتقد الزمالك في المباراة لجهود كل من، محمود علاء، عبد الله جمعة، طارق حامد، مصطفى محمد.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الوسط: فرجاني ساسي - محمد أشرف "روقة" - يوسف "أوباما" - أحمد سيد "زيزو"، أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد.

وحقق الزمالك الفوز في أولى مبارياته بالدوري هذا الموسم على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع بيراميدز 1-1 في الجولة الثانية والماضية.

ويسعى الزمالك الذي يتواجد في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لكي يقدم أداءً فعالا، أمام سموحة، لاستعادة توازنه مجددًا، والاقتراب من الصدارة.