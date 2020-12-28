حوار | رئيس الاتحاد السكندري يكشف تفاصيل التعاقد مع التوءم.. وحقيقة التفاوض مع مصطفى فتحي وتوقعاته لمباراة الأهلي

يدير قلعة الاتحاد السكندري بطريقة إحترافية ويقدم كافة ما لديه من أجل تحقيق طموحات وأحلام "سيد البلد"، أحد أهم القلاع الجماهيرية داخل الدوري المصري.. محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تحدث لـ "موقع صدي البلد" في حوار خاص عن كافة الملفات والتدعيمات وكيفية نجاحه في إتمام التعاقد مع التؤام " حسام وإبراهيم حسن"، وتوفير كافة الصفقات لتحقيق طموحات زعيم الثغر خلال هذا الموسم وإليكم نص الحوار :

في البداية ماتوقعاتك لمباراة الاتحاد السكندري أمام النادي الأهلي؟

المباراة ستكون قوية خصوصا في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية ونأمل أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين ونعلم أننا نواجه أحد أكبر الاندية الإفريقية وهو النادي الأهلي ولكن لدينا عزيمة في تحقيق الفوز والجهاز الفني بقيادة حسام حسن لايعرف المستحيل .

بخصوص التؤام .. كيف تم التعاقد مع الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن؟ .

المفاوضات مع الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن لم تستغرق 24 ساعة خصوصا في ظل ترحيب التؤام بقيادة نادي الاتحاد السكندري فهو ليس جديدا عليهم وكافة التفاصيل الخاصة بإتمام التعاقد معهم تمت في أسرع وقت عقب رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة طلعت يوسف الذي نود أن نوجه له الشكر على فترة توليه للفريق .

تدعيمات قوية.. كيف تم التعاقد مع صفقات الموسم الحالي؟

مجلس إدارة الاتحاد السكندري نجح في إتمام التعاقد مع 9 صفقات على أعلي مستوي استعدادا للموسم الجديد وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن وكان لدينا إصرار كبير على توفير كافة متطلبات الجهاز الفني لتحقيق أمال جماهير زعيم الثغر .

بخصوص الصفقات.. ما موقف عمارحمدي ورزاق سيسيه من الرحيل من جديد؟

رزاق سيسيه يرغب في التواجد داخل نادي الاتحاد السكندري ومستمر معنا حتى نهاية الموسم الحالي وفقا لبرتوكول الإعارة ولكن نأمل في استمرار اللاعب معنا خصوصا في ظل تواجده للموسم الرابع على التوالي داخل الفريق .

أما بخصوص عودة عمار حمدي لاعب الفريق والمعار من النادي الأهلي أعلم أن النادي الأهلي يرغب في عودة اللاعب خلال فترة الانتقالات القادمة عقب تألقه داخل صفوف الاتحاد السكندري ولكنا تمكنا من الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسمين على سبيل الإعارة وسنتفاوض في حالة رغبة مسئولي المارد الأحمر في استعادته وأمل في تواجد الثنائي " رزاق سيسة وعمار حمدي بشكل نهائي .

هل تمت مفاوضات مصطفي فتحي للإنتقال إلى زعيم الثغر ؟.

كافة الأقاويل التي ترددت خلال الفترة الحالية حول دخول الاتحاد السكندري في مفاوضات من أجل الحصول على مصطفي فتحي أو غيره غير صحيحة، ولكن في حال رغبة الجهاز الفني في إتمام التعاقد مع أحد اللاعبين خلال فترة الإنتقالات المقبلة سيتم إتمام التعاقد .

كورونا والدوري.. وجهة نظرك في الدوري المصري للموسم الحالي .

وجهة نظري أن الموسم الحالي للدوري المصري "2020-2021"، لن ينته في شهر أغسطس المقبل كما يعتقد البعض ولكن من المتوقع أن ينتهي في شهر أكتوبر أو أكثر خصوصا في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا .

بخصوص فيروس كورونا.. كيف تم التعامل مع الأزمة المالية لنادي الاتحاد السكندري؟ .

الأزمة المالية داخل نادي الاتحاد السكندري مازالت متواجدة ولكن لم نقصر في إتمام تعاقدات اللاعبين منذ لحظة توقف النشاط اللاعبين وقولنا واحد في ضرورة توافر الاستقرار: " ألا يشعر اللاعبون بالأزمات الداخلية"، ونأمل في إنهاء كافة الأمور خلال الفترة المقبلة وأوجه الشكر لكافة أعضاء مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين وكافة الجماهير التي تساند زعيم الثغر في كافة الأوقات ونأمل في تحقيق البطولات لتحقيق أمالهم وطموحاتهم.