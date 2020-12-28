للاقتراب من الصدارة.. الزمالك يسعى لاستعادة توازنه عبر بوابة سموحة في الدوري

يلتقي الزمالك مع سموحة اليوم، الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ستاد "برج العرب"، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، متفوقًا بفارق نقطة عن الزمالك الذي يتواجد في المركز التاسع بـ 4 نقاط من مباراتين.

وحقق الزمالك الفوز في أولى مبارياته بالدوري هذا الموسم على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع بيراميدز 1-1 في الجولة الثانية والماضية.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لكي يقدم أداءً فعالا أمام سموحة لاستعادة توازنه مجددًا، والاقتراب من الصدارة.

ويفتقد الزمالك في المباراة لجهود كل من، محمود علاء، عبد الله جمعة، طارق حامد، مصطفى محمد.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي - أسامة فيصل. خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.

بينما يفتقد سموحة لخدمات محمد أشرف وحمدي عبد القادر وعمر ميرا وإسلام عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم وحسين تيمور.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي..