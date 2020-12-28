نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة "حجازي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد صادق دياب المتحدث باسم نادي اتحاد جدة عن إصابة مدافع الفريق المصري أحمد حجازي

وقال دياب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "احمد حجازي يعاني فقط من إجهاد بسيط بعد مباراة الهلال فى الدوري السعودي وهو لاعب مكسب ومن الدعائم الأساسية وترغب في ضمه بشكل نهائي بكل تأكيد".

وأضاف: "سنبدأ في مفاوضات ضم أحمد حجازي نهائيا من وست بروميتش وأتمني بأن يكمل اللاعب مسيرته معنا وأن يعتزل داخل الاتحاد".

وكان الاتحاد تعادل مع نظيره الهلال في قمة مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.