انطلاقة مميزة لاتحاد البحر الاحمر وخليج عدن للشطرنج من القاهرة

يشهد الشطرنج المصري والعربي نقلة نوعية قريبا مع انتخاب د هشام الجندي رئيس الإتحاد المصري للشطرنج في فبراير 2020 من قبل الجمعية العمومية التأسيسية لإتحاد البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج (رئيسا ) فيما حل . د.صبري عبد المولي سلام رئيس الإتحاد اليمني (نائبا ).

أكد هشام الجندي ان العمل علي قدم وساق لبداية قوية لهذا الإتحاد تخدم لعبة الشطرنج وتدعم أركانها في كل الدول الأعضاء .

وأعرب الجندي عن خالص تقديره للدعم اللوجستي والمعنوي من قبل وزارة الشباب والرياضة لإتحاد البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج من خلال الموافقة علي إستضاقة المقر بالقاهرة .

و اضاف ان هذا الإتحاد هو إتحاد إقليمي يهدف الي تعزيز التعاون للنهوض باللعبة في كافة الدول الأعضاء من خلال تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات تخدم كل جوانب اللعبة من لاعبين وحكام ومدربين وقد اعلن مؤخرا في هذا السياق د. عبد الله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي لإتحاد البحر الأحمر وخليج عدن عن تقديم دعم مادي سنوي لكل إتحاد عضو بقيمة عشرة الآف دولار.

يذكر أن الجمعية التأسيسية لإتحاد البحر الأحمر وخليج عدن عقدت في فبراير 2020 في ختام إجتماعات الجمعية العمومية للإتحاد الدولي بحضور رئيس الإتحاد الدولي للشطرنج والرئيس التنفيذي لإتحاد البحر الأحمر للشطرنج عبد الله بن سالم الوحشي ومشاركة 6 دول هم ( مصر - اليمن - جيبوتي- اريتريا - السودان - الصومال ) مع ارسال دعوات إنضمام إلي كل من السعودية والأردن .