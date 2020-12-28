يورجن كلوب: التعادل مع وست بروميتش أشبه بالخسارة

وصف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، تعادل فريقه مع وست بروميتش ألبيون بنتيجة 1-1 بأنها أشبه بالخسارة، معربا عن غضبه تجاه لاعبيه من إهدار فرصة التقدم بخمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول على أعتاب الخروج بالنقاط الثلاث من ملعبه "إنفيلد" بعدما تقدم بهدف للسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 12، لكن سيمي أجاي أدرك التعادل بضربة رأس قبل انتهاء اللقاء ليحرم حامل اللقب من الفوز مساء أمس الأحد.

وأوضح كلوب أنه ينتظر عرضا أكثر انضباطا من فريقه، الذي يتصدر الدوري بفارق 3 نقاط عن إيفرتون، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد، الأربعاء، في مباراته الأخيرة بالعام الجاري.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة غاضبًا: "التعادل مع ويست بروم.. يشبه الخسارة، لكن حصلنا على نقطة إضافية، لذا الأمر جيد".

وتابع: "يشعر اللاعبون بغضب أكبر من أي شيء آخر لأنهم يدركون أن هذا الموقف ليس مثاليا لكن هكذا صارت الأمور، الآن يجب علينا خوض المباراة المقبلة في غضون 3 أيام".

ويفتقد ليفربول خدمات ثنائي الدفاع فرجيل فان دايك وجو جوميز بعد تعرضهما للإصابة وغيابهم عن الفريق لفترات طويلة، ومن المرجح أن يغيب جويل ماتيب عن مواجهة نيوكاسل بعدما تعرض لإصابة عضلية وخرج بعد مرور ساعة من اللعب.