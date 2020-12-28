منافسات قوية بدوري السيدات للشطرنج

انطلق دوري السيدات موسم 2020/2021 في 5 ديسمبر ويستمر حتى مارس القادم بمشاركة 9 أندية (وادي دجلة -أكاديمية القاهرة- الشرقية للدخان - المنشية الجديدة - السكة الحديد -مركز شباب شيبة -الصيد - مركز شباب السادات - سموحة). تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة د. هشام الجندي، وأكدت منى اللبودي مديرة البطولة ورئيسة الشطرنج النسائي بالاتحاد على شدة المنافسات هذا الموسم بعد أداء قوى من أندية تشارك لأول مره مثل (وادي دجلة ونادي السكة) وهو ما ينبئ بمستقبل متميز لسيدات الشطرنج المصري.

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