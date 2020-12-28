التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الإثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ10 برصيد 4 نقاط من مباراتين أيضًا.
التشكيل المتوقع لـ الأهلي امام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول - محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف
خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - وليد سليمان
الهجوم: محمد شريف - طاهر محمد طاهر - محمود "كهربا".
التشكيل المتوقع لـ الاتحاد السكندري امام الأهلي في الدوري المصري
بينما من المتوقع أن يبدأ حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري بتشكيل كالتالي..
حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع: محمد عطوة – محمود رزق – كريم يحيى – صبري رحيل
خط الوسط: أحمد نبيل "مانجا" – عمار حمدي – كريم ممدوح – رزاق سيسيه
خط الهجوم: خالد قمر – روماريو.
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