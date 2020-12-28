التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الإثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ10 برصيد 4 نقاط من مباراتين أيضًا.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي امام الاتحاد السكندري في الدوري المصري