نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. عبد الحميد ندا مديرا فنيا لعرب الرمل بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسند مجلس إدارة نادي عرب الرمل، مهمة تدريب الفريق الكروي الأول، بالقسم الثالث، إلى عبد الحميد ندا، ليتولى المهمة خلفاً ليوسف الأزهري، الذي رحل عن منصبه، عقب الخسارة الأخيرة من مركز شباب أبو حماد، بالمجموعة الثالثة من دوري القسم الثالث.

ويضم الجهاز المعاون كلاً من، سيد الإمام مدرب، ومحروس عبد السميع مدرب حراس، وإيهاب قاعود مدير إداري، وعبد الله مأمون مديرا للكرة، وابراهيم سمير مشرف على الكرة.

ويستعد عرب الرمل لخوض منافسات الجولة السادسة للمجموعة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثالث.