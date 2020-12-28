نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد موعد إقامة قرعة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد إقامة قرعة الأدوار التأهيلية لمسابقة كأس مصر لموسم 2020/2021.

ومن المقرر أن تقام القرعة ظهر يوم الثلاثاء، الموافق الخامس من يناير المقبل.

وأرسل اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا إلى الأندية التي يحق لها المشاركة في المسابقة من أجل إرسال مندوبيها لحضور مراسم القرعة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فيما يخص بطولة كأس السوبر المصري، أنه وفقاً للتعديل الجديد الذي أجرته اللجنة على لائحة الموسم الجديد، تقرر أنه في حالة فوز فريق واحد بلقب الدوري والكأس سيواجه وصيف الدوري بداية من الموسم المقبل وليس وصيف كأس مصر.

وأكدت اللجنة أنه في حال اعتذار وصيف الدوري عن المشاركة في بطولة السوبر المصري، يشارك وصيف الكأس بدلًا منه.