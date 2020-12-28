الرياضة

تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يصطدم اليوم الاثنين نادي تشيلسي بنظيره نادي أستون فيلا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي : مارتينز.

خط الدفاع: كونسا، هويسا، تارجيت، كاش.

خط الوسط: أنور الغازي، دوجلاس لويز، ماكجين.

خط الهجوم: جاك جريليش، واتكينز، تراوري.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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