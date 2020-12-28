نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصطدم اليوم الاثنين نادي تشيلسي بنظيره نادي أستون فيلا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي : مارتينز.

خط الدفاع: كونسا، هويسا، تارجيت، كاش.

خط الوسط: أنور الغازي، دوجلاس لويز، ماكجين.

خط الهجوم: جاك جريليش، واتكينز، تراوري.