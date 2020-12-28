الرياضة

تشكيل إيفرتون المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي فى البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - يصطدم اليوم الإثنين نادي مانشستر سيتي نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة إيفرتون المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: بيكفورد.

خط الدفاع: لوكاس دين، ياري مينا، كومان، كين.

خط الوسط: ديكوري، سجورسون، آلان.

خط الهجوم: ايوبي، لوين، بيرناردو.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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