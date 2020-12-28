طارق السيد لـ مصطفى محمد: احترم عقدك مع الزمالك واحترف بعد الاولمبياد

هاجم طارق السيد نجم الزمالك الأسبق، مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، بعد تمرد الأخير على النادي وغيابه عن التدريبات للاحتراف في الدوري الفرنسي.

وقال طارق السيد في تصريحات إذاعية: "معنديش أي مشكلة أن مصطفى محمد عايز يمشي ويحترف وكمهاجم هو أستوى وبقى لاعب مهم وجايله عرض كويس من الدوري الفرنسي، بس انت عندك أولمبياد وممكن سعرك يتضاعف، ليه عايز تحرم الزمالك من الاستفادة المالية؟ ماهو لازم النادي يدور على مصلحته زي ما انت كمان بتبص لمصلحتك".

وتابع: "الجيل الحالي لم يحقق بطولة دوري بإستثناء طارق حامد وشيكابالا وحازم إمام، معرفش بقى بيعملوا كده ليه انا عارف ان هما بيحبوا الزمالك بس لو خدوا دوري وأفريقيا هيعملوا فينا إيه؟، أنا فضلت 6 سنين في الزمالك باخد 30 الف جنيه رغم أنني تلقيت عروض للاحتراف ورفضتها".

وأضاف: "احترم عقدك مع الزمالك يا مصطفى، أنت مضيت بالفلوس دي وكنت فرحان، والإدارة اتكلمت معاك وقالتلك اقعد وهنفذ طلباتك وهنعدل عقدك واحترف بعد الأولمبياد، ليه بقى مصمم تدبح الزمالك".

وأتم طارق السيد : "اللي مش عاجبه يمشي، الزمالك فريق كبير من غير مصطفى محمد وهيكسب سموحة اليوم من غيره ، عشان الكل يعرف الزمالك مبيقفش على حد مهما كان هو مين".