شوبير: رمضان صبحي تايه في الملعب من غير علي معلول

علّق الاعلامي أحمد شوبير، على مواجهة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، التي أقيمت أمس، الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأخير 1-0.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "اون سبورت": "رغم فوز بيراميدز على سيراميكا إلا أنه لم يقدم حتى الآن الأداء المقنع، الذي كان متوقعا له قبل بداية موسم، بعد الصفقات السوبر التي تعاقد معها في الصيف الماضي".
وتابع: "رمضان صبحي لا يزال مشدود عصبيًا، تشعر بأنه تائه بدون علي معلول لاعب الأهلي، الذي كان يهديه الكرات السحرية".
وأتم: "بالرغم أن عبد الله السعيد بعيدًا عن مستواه، إلا أنني أراه هو الأفضل في بيراميدز حتى الآن".
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