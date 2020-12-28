كشفت تقارير ألمانية عن وجهة المدير الفني الحالي لنادي باريس سان جيرمان، توماس توخيل، خلال الفترة القادمة ، خصوصًا بعد إحتمالية إقالته بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة ، حسبما أكدت معظم الصحف الشهيرة .
ويحاول باريس سان جيرمان التفاوض مع توخيل ووكيله لتخفيض المبلغ حيث تبلغ تكلفة رحيله 7.5 مليون يورو، حتى يتم الإعلان عن رحيله من "حديقة الأمراء" والتعاقد مع خليفته، ماوريسيو بوكتينو .
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية : " أن توخيل فور إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان قد يبدأ تحديا جديدا من شهر يناير، وتحديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز".
الجدير بالذكر أن ناديي مانشستر يونايتد وآرسنال من أكثر الأندية التي ترغب في التعاقد مع توخيل في حالة رحيل أولي جونار سولشاير أو ميكل أرتيتا حسبما أكدت الصحيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقالته خلال ساعات.. صحيفة ألمانية تكشف وجهة مدرب باريس سان جيرمان القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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