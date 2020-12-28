خاص- مصدر يكشف حقيقة توقيع سيرينو للمارد الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الأهلي، حقيقة توقيع الأوروجواياني سيرينو لاعب صن داونز للمارد الأحمر.

وكان الإعلامي محمد فاروق قد أعلن عبر برنامجه البريمو المذاع على قناة ten، أن سيرينو وقع على عقود انضمامه للأهلي 3 سنوات مقابل 43 مليون جنيه.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الأهلي لم يحصل على توقيع سيرينو حتى هذه اللحظة، وما تردد عن توقيعه عبر البريد الإلكتروني غير صحيح.

وأضاف، الأهلي أنهى الاتفاق مع اللاعب بعد أن أبدى رغبته في الانضمام للقلعة الحمراء، وفي طريقه لحسم الأمور مع الفريق الجنوب أفريقي خلال الساعات القادمة.

ويلتقي الأهلي اليوم الاثنين في السابعة والنصف مساء، مع الاتحاد السكندري فى المباراة التى ستجمع بينهما على ملعب السلام في ثالث جولات الدورى العام.

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