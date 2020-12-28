أهلي 2005 يواجه «مستقبل وطن» في بطولة منطقة القاهرة.. اليوم

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 يلتقي اليوم الاثنين مع مضيفه «مستقبل وطن»، في المباراة التي تقام بينهما على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة منطقة القاهرة.

يسعى الأهلي خلال المباراة لتحقيق الفوز الثالث له على التوالي، بعد فوزه في الجولة الأولى على مركز شباب الساحل بنتيجة ٨ - صفر، واحتسب له فوزًا اعتباريًا على فريق الكيماويات، بهدفين دون رد، وذلك بعد انسحاب الأخير من المواجهة التي كان مقرر لها يوم الجمعة الماضي، ليكون في رصيده 6 نقاط، مسجلًا 10 أهداف، وبدون أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2005 بالأهلي شريف عبد الفضيل، مديرًا فنيًا، وزكريا حسين مدربًا عاما، وبهاء جمال مدربا احراس المرمى، وصابر سينادة إداريًا، وأحمد جاب الله طبيبا، ومحمد نحلة مدربا للأحمال البدنية، وإبراهيم خاطر مدلكا.

