«أهلي 2006» يواجه المقاولون العرب في بطولة الجمهورية.. اليوم

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 المقاولون العرب، الاثنين، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي 2006 المباراة بحثًا عن الانتصار الخامس على التوالي، ومواصلة صحوته المميزة في البطولة، حيث حقق 4 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم، ليواصل الصدارة.

ويمتلك الأهلي في رصيده ١٢ نقطة من الفوز في ٤ مباريات، على كل من الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وسموحة ١ - صفر، والإسماعيلي ٤ - ٢، والبنك الأهلي ٢ - ١، بينما لم تكن له مباراة ضمن الجولة الثانية، مسجلًا ٩ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًا وأحمد صديق مدربًا عامًا ومحمد فتوح مدربا لحراس المرمى وعلاء مأمون طبيبا وعمار فتحي إداريًا وأحمد ممدوح مدلكًا.