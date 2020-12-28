نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة أستون فيلا بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الاثنين نادي تشيلسي نظيره نادي استون فيلا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي : ميندي.

خط الدفاع: تشيلويل، جيمس، تياجو سيلفا، زوما.

خط الوسط: جورجينهو، كانتي، مونت.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، جيرو.