نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة أستون فيلا بالبريميرليج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الاثنين نادي تشيلسي نظيره نادي استون فيلا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.
وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي : ميندي.
خط الدفاع: تشيلويل، جيمس، تياجو سيلفا، زوما.
خط الوسط: جورجينهو، كانتي، مونت.
خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، جيرو.