رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

وجاء البيان الرسمي من جانب نادي صن داونز : " أغلقنا المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن صانع ألعاب الفريق جاستين سيرينو ولن نبيعه ".
وأشار البيان إلى ان العلاقات ستظل بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وباتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز مميزة ولن يعكرها فشل الصفقة ".
وأختتم البيان بأنه لا بد من سيرينو ان يركز بشكل كامل مع فريق صن داونز لحجز مكان أساسي في الفريق .
وكان النادي الأهلي قد وضع اسم اللاعب البرازيلي على رأس أولوياته للتعاقد معه لتدعيم الفريق بناء على رغبة المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في فبراير القادم .
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