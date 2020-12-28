مركز المنتخبات الوطنية يستضيف انتخابات اتحاد الكرة

يستضيف مركز المنتخبات الوطنية في مدينة ٦ اكتوبر انتخابات اتحاد الكرة يوم ٣٠ يناير المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة ٤ سنوات.

وتستعد اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد لفتح باب الترشيح أمام الراغبين في خوض الانتخابات فى الأسبوع الأول من شهر يناير القادم.

ومن المقرر أن تراعي اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد ان يتم إجراء الانتخابات وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

كان نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قال إن الحكومة لا تمانع مطلقا في إجراء انتخابات اتحاد الكرة المحدد لها يوم 30 يناير المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد، مشددا على أن إجراء انتخابات الجبلاية لا يعد أزمة على الإطلاق خاصة وأن عدد أعضاء عمومية اتحاد الكرة 96 ناديا فقط..

أوضح المتحدث الرسمي، في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي أحمد موسى أن وضع اتحاد الكرة وجمعيته العمومية يختلف تمام الاختلاف عن الجمعيات العمومية للأندية، خاصة وأن الأخيرة يشارك بها الآلاف ولكن بالنسبة للاتحاد فالأمر لا يمثل مشكلة على الإطلاق طالما العدد لن يتجاوز مائة فرد أو حتى مئتان ووفق إجراءات احترازية مشددة سيتم تنفيذها خلال العملية الانتخابية.

أضاف بأن الحكومة ترغب في التوافق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات نهاية شهر يناير لن يكون مخالفا لقرارات الحكومة بمنع الجمعيات العمومية طالما سيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية، كما أن القانون والدستور المصري يتوافق مع المنظمات والمواثيق الدولية.