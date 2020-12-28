نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الإعلان الرسمي عن ضم سيرينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر خاصة بالقلعة الحمراء، آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم الأوروجواياني سيرينو.

وقالت المصادر، إن اللاعب الأوروجواياني تنازل خلال الساعات الأخيرة عن 650 ألف دولار لفريقه صن داونز لتقريب المسافات بين الناديين من أجل إنهاء الصفقة رسميا.

وأضافت المصادر، أن الأهلي سيحصل اليوم على توقيع اللاعب لمدة 3 سنوات بعد أن أنهى كافة الأمور مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، على أن يحصل في الموسم الأول على 800 ألف دولار والثاني 900 ألف والثالث مليون دولار.

وأوضحت المصادر، أن الإعلان عن ضم سيرينو سيكون مجرد إنهاء الاتفاق بين الناديين على القيمة المالية للصفقة، وربما يكون غدا.

ويلتقي الأهلي مع فريق الاتحاد السكندري اليوم الإثنين على ملعب السلام، في ثالث جولات الدوري الممتاز.