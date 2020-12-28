نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مؤثرة من ميسي حول وفاة مارادونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة عن وفاة مواطنه وأسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا.

وكان مارادونا قد توفى منذ عدة أيام بعد صراع طويل مع المرض وقام ميسي بنعيه برسالة مؤثرة.

وقال ميسي في مقابلة تليفزيونية حول وفاة مارادونا: "كنت في المنزل وقتها، وأخبرني والدي وبعدها تابعت الأخبار على التلفاز".

وتابع: "‏لم أصدق وفاة ماردونا، لا أحد استطاع تصديق ذلك، وكان أمرًا فظيعًا أشبه بالجنون، ولم أفكر في وفاته من قبل".

واختتم ميسي حديثه قائلا: "قميص تكريم مارادونا؟ أهداني أحد الأشخاص في نويلز أولد بويز".