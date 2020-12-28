23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الجونة

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد متعب وأحمد صبيحة ورجب عمران وصلاح عاشور وعلي محمد ومصطفى شبيطة وهشام محمد وباولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومفتاح طقطق ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وأحمد عادل "ميسي".
ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران يغادر اللاعبون المختارون في القائمة القاهرة متوجهين الي الجونة للانتظام في معسكرهم المغلق حتى موعد المباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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