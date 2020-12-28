وعلق عبد الله جمعه علي الصورة قائلا: "ذات يوم سأقول: إن الله جبر قلبي جبرًا لم أكن أحلم به أبدًا. }" .
وكان الظهير الأيسر للقلعة البيضاء أصيب بكورونا قبل أكثر من شهر وهو ما حرمه المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره الزمالك بنتيجة 2-1 ضد غريمه التقليدي الأهلي.
وتعافى جمعة (24 عاما) من فيروس كورونا وعاد لتدريبات الزمالك في الأيام الماضية إلا أنه أصيب مرة أخرى بالعدوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اول تعليق من عبد الله جمعة بعد اصابته بفيروس كورنا للمره الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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