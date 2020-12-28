اول تعليق من عبد الله جمعة بعد اصابته بفيروس كورنا للمره الثانية

بعد اصابته بفيروس كورونا.

نشر عبد الله جمعة لاعب الزمالك صورة جديده له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام

وعلق عبد الله جمعه علي الصورة قائلا: "ذات يوم سأقول: إن الله جبر قلبي جبرًا لم أكن أحلم به أبدًا. }" .

وكان الظهير الأيسر للقلعة البيضاء أصيب بكورونا قبل أكثر من شهر وهو ما حرمه المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره الزمالك بنتيجة 2-1 ضد غريمه التقليدي الأهلي.

وتعافى جمعة (24 عاما) من فيروس كورونا وعاد لتدريبات الزمالك في الأيام الماضية إلا أنه أصيب مرة أخرى بالعدوى.